İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. CENTCOM, iddiaların ardından açıklama yaptı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

İran'da patlama sesleri! CENTCOM'dan saldırı açıklaması

CENTCOM DOĞRULADI

ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

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