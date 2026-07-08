ABD, İran petrolünün üretim ve satışına geçici olarak izin veren genel lisansı iptal etti. Washington, kararı Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırı iddialarıyla ilişkilendirirken, petrol fiyatları gelişmenin ardından yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına belirli süreyle izin veren genel lisansın iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce lisans kapsamında izin verilen işlemlerin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süreci tanındığı belirtildi.

Kararın ardından açıklama yapan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Yetkili, Tahran yönetimini ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayarak, bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Öte yandan Washington yönetimi, artan gerilime rağmen İran ile sürdürülen diplomatik temasların devam ettiğini vurguladı. ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik yaklaşımının "faaliyet odaklı" olduğunu belirterek, "İran ancak olumlu adımlar attığı takdirde bunun karşılığını görecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kararın ardından uluslararası piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Küresel kaynaklar, petrol fiyatlarının açıklamanın ardından yüzde 5'ten fazla yükseldiğini bildirdi.

KARARIN ARKASINDA HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ VAR

ABD'nin lisansı iptal etme kararı, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) Hürmüz Boğazı çevresinde üç petrol tankerinin kimliği belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu açıklamasının ardından geldi. Washington, söz konusu saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.

Gelişme, ABD ile İran arasında nükleer program ve yaptırımların geleceğine ilişkin kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yaşandı.

60 GÜNLÜK İZİN VERİLMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 22 Haziran'da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi sağlaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine erişim izni vermesi kapsamında, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına 60 gün süreyle geçici izin verildiğini açıklamıştı. Son kararla birlikte bu lisans iptal edilmiş oldu.

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