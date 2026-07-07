Hürmüz'de petrol tankeri vuruldu! Katar o ülkeyi hedef gösterdi
Katar, Hürmüz Boğazı yakınlarında Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Doha yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı ve bundan doğabilecek sonuçlardan İran’ın hukuki olarak tamamen sorumlu tutulacağı ifade edildi.
- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, olayı uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı ve uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlali olarak nitelendirdi.
- Ensari, İran İslam Cumhuriyeti'nden bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını talep etti.
- Katar, küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti ve saldırıdan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tuttu.
- İran devlet televizyonu, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.
- İran televizyonu, Katar'a ait Al-Rekayyat gemisinin ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığını belirtti.
Katar, Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken vurulduğunu duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya tepki gösterdi.
Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.
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Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Katarlı sözcü, şunları kaydetti:
"İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını; dar hesaplara hizmet etmek uğruna küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesini talep ediyor ve bu saldırı ile bundan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tutuyoruz."
İran devlet televizyonu ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.
Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtilmişti.