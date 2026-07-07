Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ukrayna savaşı nedeniyle 2023 yılından bu yana hakları askıya alınan Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyelik haklarını geçici olarak iade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 12 Ekim 2023 tarihinden bu yana yürürlükte olan cezayı esneterek Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (OKR) üyelik haklarını geçici olarak iade etme kararı aldı. IOC basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımına yönelik kısıtlama ve tavsiye kararları tamamen iptal edildi.

FEDERASYONLARA TAM BAĞIMSIZLIK: RUSYA’DA TURNUVA YASAĞI KALDIRILDI

Alınan bu tarihi kararla birlikte IOC, 28 Mart 2023 tarihli "Rus sporcuların takım sporlarına katılımının yasaklanması ve yalnızca tarafsız statüde yarışabilmesi" yönündeki tavsiye kararını resmen yürürlükten kaldırdı. Bundan böyle her bir uluslararası spor federasyonu, IOC’nin herhangi bir bağlayıcı yönergesine atıfta bulunmaksızın, Rus sporcuların müsabakalara kabul edilip edilmeyeceğini tamamen bağımsız olarak karara bağlayacak.

Ayrıca, hakların iade edilmesiyle birlikte Rusya topraklarında uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik uzun süredir uygulanan katı yasak da tarih oldu. Rusya'da yeniden dünya ve Avrupa şampiyonalarının yapılıp yapılmayacağı, ilgili branşların federasyonlarının inisiyatifine bırakıldı.

KARARIN PERDE ARKASI: 2028 LOS ANGELES MUAMMASI VE TOPRAK TAAHHÜDÜ

IOC’nin bu beklenmedik hamlesinin, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları’na yönelik resmi eleme döneminin başlaması nedeniyle yapılan derin hukuki analizlerin ardından geldiği ileri sürüldü. Kararın önünü açan en kritik diplomatik eşik ise Rusya Olimpiyat Komitesi'nin geri adımı oldu. OKR, Ukrayna’nın geçici olarak işgal altındaki topraklarında bulunan bölgesel spor örgütlerini tamamen bünyesinden çıkardığını ve kriz bölgelerinde hiçbir şekilde spor faaliyeti yürütmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etti.

Haziran ayı sonunda Olimpiyat Tüzüğü’nde yapılan ve Rusya’nın uluslararası spora tam dönüşünü kolaylaştırması beklenen gizli değişikliklerin ardından gelen karar spor dünyasını da ikiye böldü. IOC, Rus sporcuların 2028 Olimpiyatları'nda kendi bayrakları ve tam üye statüsünde yarışıp yarışamayacağına dair nihai kararını ise ileri bir tarihte vereceğini açıkladı.

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