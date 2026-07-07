ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede "CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Peki, CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin ortak açıklamalarında Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 savaş uçakları, CAATSA yaptırımları, NATO'nun geleceği, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ve Gazze başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alındı. Görüşmenin en dikkat çeken mesajı ise Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklaması oldu. CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? İşte detaylar...

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? NATO Zirvesinden açıklama!

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Ac) yani "Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" olarak bilinen ABD federal yasasıdır.

Tasarı Temsilciler Meclisi'nde 419'a karşı 3, Senato'da ise 98'e karşı 2 oyla kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump, yasayı 2 Ağustos 2017 tarihinde imzalayarak yürürlüğe koydu.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? NATO Zirvesinden açıklama!

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CAATSA yaptırımlarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Türkiye ile ABD'nin yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, yaptırımların sona erdirilmesi için zamanın geldiğini söyledi.

Trump, ''Evet, yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz. Artık vaktidir. Bunu yapmanın, yaptırımları kaldırmanın vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz birçok kişi var ve uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? NATO Zirvesinden açıklama!

Yaptırımların kaldırılması halinde savunma sanayiindeki bazı kısıtlamaların sona ermesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeniden güçlenmesi ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? NATO Zirvesinden açıklama!

TÜRKİYE'YE NEDEN CAATSA YAPTIRIMI UYGULANDI?

Türkiye 2017 yılında Rusya ile yaklaşık 2,5 milyar dolarlık S-400 hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. ABD yönetimi ise bu alımın NATO sistemleriyle uyumsuz olduğu ve Rus savunma sanayisiyle önemli bir ticari ilişki anlamına geldiği gerekçesiyle CAATSA kapsamında yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılması ne anlama geliyor? NATO Zirvesinden açıklama!

Aralık 2020'de ABD, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile bazı yetkililere yaptırım kararı aldı. Aynı süreçte Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı ve savunma sanayii alanındaki bazı ihracat lisansları ile finansman imkanları da sınırlandırıldı.

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