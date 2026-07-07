NATO Zirvesi'nde resmi liderler oturumlarına alınmayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gözünü yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da yapacağı kritik görüşmeye çevirdi. Patriot hava savunma sistemleri ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların masada olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ—Dünya diplomasisinin kalbinin attığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tarihi 36. NATO Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için tam bir diplomatik soğuk duş etkisine sahne oluyor.

Ankara sahasında gelişmeleri anbean takip eden Türkiye Gazetesi olarak yerinde izlediğimiz krizde, Ukrayna lideri zirvenin resmi ve ana toplantılarına dahil edilmedi. Zelenskiy, görüşme trafiğinin ardından çıkışta basın mensuplarına herhangi bir soru-cevap yapmaktan kaçınırken, kulislere yansıyan "NATO’ya kabul edilmeme" krizini sessizlikle geçiştirmeyi tercih etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e NATO masasında Trump barikatı!

CNN INTERNATİONAL DEŞİFRE ETTİ: ZİRVE MASASINDAN UZAK TUTULDU!

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International’ın iddialarına göre Zelenskiy, Ankara'daki resmi liderler zirvesinin ana oturumlarına kabul edilmedi. Öte yandan The Telegraph gazetesi ise ittifakın, barış müzakerelerini hızlandırmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırma korkusuyla Zelenskiy’i bilinçli olarak ana programın dışına ittiğini ve Ukrayna meselesini geri plana ittiğini yazdı.

Zelenskiy’nin yalnızca resmi programların ardından kilit politikacıların yer alacağı bir akşam yemeğine katılmasına izin verildi.

RUTTE İLE GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Toplantı salonundan ayrılırken sorularımızı cevapsız bırakan Zelenskiy, genel değerlendirmesinde Ankara’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği kritik baş başa görüşmenin detaylarını paylaştı. Rus balistik füzelerine karşı Ukrayna hava savunmasının acilen güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Yarın Başkan Trump ile çeşitli konular hakkında, özellikle de bu hava savunma konusu hakkında kritik bir görüşme gerçekleştireceğiz. Şu anda bizim için en hayati şey, Patriot sistemleri için mümkün olduğunca çabuk ve çok sayıda füze temin etmenin bir yolunu bulmak. Rusya’nın sahadaki zayıflığını hissediyoruz ancak bu yeterli değil. Rusya’ya karşı daha fazla baskı, daha fazla anti-balistik sistem ve çok daha sert yaptırımlar gerekiyor.

Ukrayna'nın savunma sektöründe işbirliği yapan her ülke liderine ve her şirkete teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Birliği, Türkiye, NATO ülkeleri ve Azerbaycan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeler güçlü ortaklarımızdır ve umarım işbirliğimiz ülkelerimizi tehditlere karşı güvenli bir şekilde koruyacaktır" dedi.

ZELENSKİY'DEN ANKARA'DA TRUMP MESAJI: "ONUN KARŞISINDA HER ZAMAN MÜCADELECİ OLMALISINIZ!"

Zelenskiy, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik randevu öncesinde ruh halini de paylaştı. Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin yapıcı geçmesini beklediğini söyledi.

"Normal, iş odaklı ve kesinlikle mücadeleci! Başkan Trump’ın karşısında her zaman sonuna kadar mücadeleci bir ruh hali içinde olmalısınız."

Görüşmenin kendileri için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Ukrayna lideri, masadaki ana gündem maddesinin hava savunma sistemleri ve acil önleme füzesi tedariki olacağını belirterek, "Çalışıyoruz. Bugün ilk somut sonuçları gördük bile, bu bir anti-balistik koalisyon" yorumunda bulundu.

"UKRAYNA'DA VURULMAYAN BÜYÜK RUS RAFİNERİSİ KALMADI"

Ankara’daki zirve marjında müttefiklere seslenen Zelenskiy, sahada Rus ordusuna ağır darbeler indirdiklerini ileri sürdü:

"Bugün itibarıyla Rusya sınırları içerisinde Ukrayna’nın insansız hava araçları ya da füzeleriyle doğrudan saldırıya uğramamış tek bir büyük Rus petrol rafinerisi kalmadı. Ukrayna şu anda dünyadaki en gelişmiş insansız hava aracı kapasitesine sahip ülke konumundadır."

Zelenskiy bu kapsamda müttefik ülkelere, Ukrayna'da lisanslı Patriot üretimi yapılmasına destek vermeleri, Avrupa balistik füze savunma sisteminin kurulmasını hızlandırmaları ve Kiev'in başlattığı "Dron Anlaşması girişimine acilen katılmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e NATO masasında Trump barikatı!

"AMERİKA ÜRETİM LİSANSI VERSEYDİ BUNLARA İHTİYACIMIZ KALMAZDI"

Zelenskiy, Batılı müttefiklerin savunma sanayisi üretim hızı konusunda yetersiz kaldığını ima ederek, ABD'nin korumacı politikalarını da eleştirdi:

"Ukrayna, Amerika'dan 'Patriot' füze sistemlerinin üretim lisanslarını doğrudan almış olsaydı, bugün kendi üretimimiz hem Ukrayna'nın savunması hem de buna ihtiyaç duyan diğer tüm ortaklarımıza acil yardım etmek için fazlasıyla yeterli olurdu."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e NATO masasında Trump barikatı!

RUTTE'DEN ZELENSKİY'E ÖVGÜ: "RUSYA'NIN DERİNLİKLERİNİ BAŞARIYLA VURUYORSUNUZ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise her ne kadar Ukrayna liderini resmi masanın dışında tutsa da görüşmede Kiev ordusunun sahadaki askeri başarılarını övdü. Rusya’nın enerji ve lojistik altyapısına yönelik son aylardaki operasyonları etkileyici bulduğunu söyleyen Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Son birkaç aydır sahada gözlemlediklerimiz gerçekten çok etkileyici. Rusya’nın enerji altyapısına ve Rusya’nın derinliklerindeki askeri savunma tesislerine başarılı darbeler indiriyorsunuz. Bu sayede cephedeki Rus ilerlemesi önemli ölçüde yavaşladı ve siz çok daha başarılı hale geldiniz."

Ankara'daki yerel kaynaklar, Avrupa liderlerinin Trump idaresiyle zirvede büyük bir çatışma yaşamamak ve "Zelenskiy tarafından kışkırtılabilecek bir krizin önüne geçmek" adına Kiev'e bu mesafeli tarifeyi uyguladığını da ekledi. Gözler, yarın Ankara'da gerçekleşecek tarihi Trump-Zelenskiy görüşmesine çevrildi.

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