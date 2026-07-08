NATO Zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da geniş çaplı trafik tedbirleri uygulanıyor. Bu nedenle vatandaşlar, "Ankara'da yollar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor. Ankara Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda, trafik tedbirlerinin sona ereceği tarih ve saat de açıklandı.

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, başkent genelinde çok sayıda yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından açıklanan tedbirler doğrultusunda bazı yollar belirli saatler boyunca tamamen kapanırken, bazı güzergahlarda ise konvoy geçişleri sırasında geçici trafik uygulamaları yapılıyor. Peki, Ankara'da yollar ne zaman saat kaçta açılacak?

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan trafik tedbirlerine göre zirvenin ana toplantılarının gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar 7 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından yolların kademeli olarak yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Konaklama yapılan bölgelerde uygulanan trafik tedbirleri ise 6 Temmuz saat 07.00'de başladı ve 8 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. Bunun yanında devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı protokol güzergahlarında kalıcı kapanma uygulanmıyor. Bu yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılıyor ve geçiş tamamlandıktan sonra yeniden ulaşıma açılıyor.

Ankara Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların kullanılmasını ve trafik yönlendirmelerine uyulmasını istedi. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası üzerinden kapalı yollar ile alternatif güzergahlar anlık olarak takip edilebiliyor.

Ankarada yollar ne zaman açılacak? Ankara Valiliği kapalı yollar

ANKARA VALİLİĞİ KAPALI YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın bir bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin belirli kesimleri ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar kapalı olacak.

Ankarada yollar ne zaman açılacak? Ankara Valiliği kapalı yollar

Bunun yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde delegasyonların konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde çok sayıda cadde ve sokakta trafik tedbiri uygulanıyor. Bu tedbirlerde 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren başladı ve 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar devam edecek.

Devlet başkanlarının konvoy güzergâhlarında ise Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümü, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı'nın bir kısmı, Mevlana Bulvarı'nın belirli bölümü, Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimleri, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi yalnızca protokol geçişleri sırasında geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Ankarada yollar ne zaman açılacak? Ankara Valiliği kapalı yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik, ulaşımın aksamaması amacıyla sürücülere alternatif olarak, Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabilecekler.

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