NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada "İran ateşkesi ihlal etti." dedi. Rutte, "Rusya'nın bir tehdit olduğunu görüyoruz ve ondan dolayı da atmamız gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Rusya, Ukrayna, İran ve NATO'nun savunma kapasitesine ilişkin kritik mesajlar verdi.

"RUSYA UZUN VADELİ BİR TEHDİT"

Rusya'nın NATO açısından nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruya cevap veren Rutte, "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak." dedi.

NATO'nun caydırıcılığını artırmaya devam edeceğinin altını çizen Rutte, "NATO olabildiğince güçlü olmalı. NATO'nun savunma sanayiinde her şeye ihtiyacı var. Bölgemizi koruyacağız." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri: İran ateşkesi ihlal etti

Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini belirten Rutte, "Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO daha da güçlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Savunma harcamalarına da değinen Rutte, Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarının ilk defa eşitlendiğini belirterek, bu yıl harcamaların yüzde 4 seviyesine ulaşacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri: İran ateşkesi ihlal etti

"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen NATO Genel Sekreteri, İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini belirtti. Rutte, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde." ifadelerini kullanırken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının zirveyi gölgeleyip gölgelemeyeceğine ilişkin soruya ise, "İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında bu oldu." cevabını verdi.

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