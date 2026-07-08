NATO Genel Sekreteri: İran ateşkesi ihlal etti
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada "İran ateşkesi ihlal etti." dedi. Rutte, "Rusya'nın bir tehdit olduğunu görüyoruz ve ondan dolayı da atmamız gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.
- Rusya, NATO açısından uzun vadeli bir tehdit olarak değerlendirilecek ve NATO'nun caydırıcılığı artırılacak.
- Ukrayna'ya destek güçlü bir şekilde devam edecek ve bu durum NATO'yu daha da güçlendirecek.
- Avrupa ve ABD'nin savunma harcamaları ilk defa eşitlendi ve bu yıl harcamalar yüzde 4 seviyesine ulaşacak.
- İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiği vurgulandı ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının kritik önemi belirtildi.
- ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sorulduğunda, Rutte İran'ın ateşkesi ihlal ettiği ve karşılığında bu durumun yaşandığı cevabını verdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Rusya, Ukrayna, İran ve NATO'nun savunma kapasitesine ilişkin kritik mesajlar verdi.
"RUSYA UZUN VADELİ BİR TEHDİT"
Rusya'nın NATO açısından nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruya cevap veren Rutte, "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak." dedi.
NATO'nun caydırıcılığını artırmaya devam edeceğinin altını çizen Rutte, "NATO olabildiğince güçlü olmalı. NATO'nun savunma sanayiinde her şeye ihtiyacı var. Bölgemizi koruyacağız." diye konuştu.
Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini belirten Rutte, "Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO daha da güçlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Savunma harcamalarına da değinen Rutte, Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarının ilk defa eşitlendiğini belirterek, bu yıl harcamaların yüzde 4 seviyesine ulaşacağını söyledi.
"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"
Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen NATO Genel Sekreteri, İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini belirtti. Rutte, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde." ifadelerini kullanırken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının zirveyi gölgeleyip gölgelemeyeceğine ilişkin soruya ise, "İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında bu oldu." cevabını verdi.