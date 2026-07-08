"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında yargılama sürerken mahkemeden dikkat çeken bir ara karar çıktı.

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen davada mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in yanı sıra eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay tahliye edildi.

Mahkeme, dosyadaki diğer taleplere ilişkin değerlendirmelerin UYAP sistemine yüklenen ara karar tutanağından incelenebileceğini bildirdi. Ayrıca yargılamanın bir sonraki aşamasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağı ifade edildi.

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ESAS DURUŞMA 17 AĞUSTOS'TA

Heyet, davaya ilişkin bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılmasına karar verirken, esas duruşmayı ise 17 Ağustos tarihine erteledi.

Toplam 414 sanığın yargılandığı davada, duruşma öncesinde 59 tutuklu sanık bulunuyordu. Son tahliye kararlarının ardından cezaevinde bulunan tutuklu sanık sayısı 53'e düştü.

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