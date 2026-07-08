Anadolu Ajansı
Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme!
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) inceleme başlatıldı.
Özetle DinleAnkara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında ...
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Gündem 1 dk önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
- İnceleme, Yıkılmaz hakkındaki iddialar nedeniyle başlatılmıştır.
- HSK'nın 1. Dairesi inceleme kararını almıştır.
- Ahmet Yıkılmaz daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştur.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı.
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Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.
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