Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) inceleme başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme!

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı.

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Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.

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