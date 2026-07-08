Yurt dışı seyahati planlayan vatandaşlar, NATO üyesi ülkelere girişte vize uygulamasını merak ediyor. İzlanda'nın NATO üyesi olmasına rağmen Türk vatandaşlarından vize isteyip istemediği sıkça araştırılıyor. NATO üyeliği, ülkelerin vize politikalarını değiştirmediği için her ülke kendi giriş kurallarını uygulamaya devam ediyor. Peki İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? İşte İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

Bir ülkenin NATO üyesi olması, Türk vatandaşlarının o ülkeye vizesiz seyahat edebileceği anlamına gelmez. NATO askeri ve siyasi bir ittifak olup üyelerin vize politikalarını belirlemiyor. Bu nedenle her ülke, yabancı ülke vatandaşlarına yönelik giriş kurallarını kendi mevzuatına göre uyguluyor. Peki, İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? Türk vatandaşlarından vize istemeyen ve vizeli olan ülkeler hangileri?

İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

İZLANDA VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İzlanda'ya seyahat edebilmesi için vize alması gerekiyor. İzlanda, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Schengen Bölgesi'nde yer aldığı için bordo pasaport sahipleri Schengen vizesiyle ülkeye giriş yapabiliyor.

Hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyor.

İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

NATO ÜYESİ ÜLKELER VİZELİ Mİ?

NATO üyeliği ile vize uygulaması arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. NATO ülkelerin ortak savunma ve güvenlik alanında iş birliği yaptığı uluslararası bir ittifak niteliği taşıyor. Bu nedenle her üye ülke, yabancı ülke vatandaşlarına uygulanacak vize kurallarını kendi mevzuatına göre belirliyor.

NATO üyesi bazı ülkelere Türk vatandaşları vizesiz seyahat edebilirken, bazı ülkeler ise vize talep etmeye devam ediyor.

İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTEYEN NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

NATO üyesi ülkelerin önemli bir bölümünde bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için vize zorunluluğu bulunuyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a yapılacak seyahatlerde umuma mahsus pasaport sahiplerinin önceden vize alması gerekiyor.

Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri için ise ülkelere göre farklı vize muafiyetleri uygulanabiliyor.

İzlanda vize istiyor mu, NATO üyesi ülkeler vizeli mi? İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER (VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ)

Vizesiz giriş yapılan ülkeler:

Arnavutluk, Azerbaycan (kimlikle giriş yapılabilir), Bahamalar, Barbados, Belarus (belirli şartlarla), Belize, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Dominika, Ekvador, El Salvador, Esvatini, Fas, Fiji, Filipinler, Gambiya, Guatemala, Gürcistan (kimlikle giriş yapılabilir), Hong Kong (Çin ÖİB), Honduras, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC (kimlikle giriş yapılabilir), Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Makao (Çin ÖİB), Malezya, Mauritius, Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Özbekistan, Panama, Paraguay, Peru, Sao Tome ve Principe, Samoa, Singapur, Sırbistan, Şili, Tayland, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Ukrayna (kimlikle giriş yapılabilir), Uruguay, Ürdün, Venezuela ve Zambiya.

Vize Durumu Ülkeler Ek Notlar Vizesiz Giriş Arnavutluk, Azerbaycan, Bahamalar, Barbados, Belarus, Belize, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Dominika, Ekvador, El Salvador, Esvatini, Fas, Fiji, Filipinler, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Hong Kong, Honduras, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Makao, Malezya, Mauritius, Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Özbekistan, Panama, Paraguay, Peru, Sao Tome ve Principe, Samoa, Singapur, Sırbistan, Şili, Tayland, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Zambiya Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Ukrayna (kimlikle giriş yapılabilir), Hong Kong ve Makao (Çin ÖİB) Kapıda Vize Güney Afrika Cumhuriyeti, Maldivler, Palau Pasaport, dönüş bileti, konaklama bilgisi ve yeterli maddi imkan gibi ek belgeler talep edilebilir. Elektronik Vize (e-Vize) Bahreyn, Ermenistan, Küba, Meksika, Sri Lanka Başvurular seyahat öncesinde çevrim içi olarak tamamlanır. Elektronik Seyahat İzni (ETA/TA/K-ETA) Güney Kore, Seyşeller, Kenya Güney Kore için K-ETA, Seyşeller için Seyahat Yetkilendirmesi (TA) ve Kenya için ETA başvurusu yapılması gerekmektedir.

Kapıda vize uygulayan ülkeler:

Güney Afrika Cumhuriyeti, Maldivler ve Palau Türk vatandaşlarına kapıda vize veya sınırda verilen giriş izni uyguluyor. Bu ülkelerde giriş sırasında pasaport, dönüş bileti, konaklama bilgisi ve yeterli maddi imkan gibi ek belgeler talep edilebiliyor.

Elektronik vize (e-Vize) isteyen ülkeler:

Elektronik vize uygulayan ülkeler arasında Bahreyn, Ermenistan, Küba, Meksika ve Sri Lanka yer alıyor. Başvurular seyahat öncesinde çevrim içi olarak tamamlanıyor.

Elektronik seyahat izni (ETA/TA/K-ETA) isteyen ülkeler:

Bazı ülkeler vize istemese de seyahat öncesinde elektronik izin alınmasını zorunlu tutuyor. Güney Kore için K-ETA, Seyşeller için Seyahat Yetkilendirmesi (TA) ve Kenya için ETA başvurusu yapılması gerekiyor.

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