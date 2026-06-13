Türkiye ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize muafiyeti yürürlüğe girdi. Uygulama 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri kapsayacak. Ancak vize muafiyetinden sadece 2 pasaport sahipleri yararlanabilecek. İşte detaylar...

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece diplomatik (siyah) ve hususi pasaport (yeşil) sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.

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VİZE MUAFİYETİ

Anlaşma kapsamında her iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, diğer tarafın ülkesine giriş-çıkış, transit geçiş ve geçici kalışlarında vize alma zorunluluğundan muaf olacak. Söz konusu muafiyet, her 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmayan seyahatler için geçerli olacak. Diplomatik ve hususi pasaport hamilleri, kısa süreli ziyaretlerinde vize işlemleriyle uğraşmadan seyahat edebilecek.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti! Sadece 2 grup yararlanacak

DÜZENLEME HERKESİ KAPSAMIYOR

Kararın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine ve resmi temasların daha hızlı yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Düzenleme yalnızca diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsarken, umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri için mevcut vize uygulamalarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım ve turizm alanlarında ilişkilerini geliştirmeye yönelik çeşitli adımlar atarken, yürürlüğe giren yeni anlaşmanın resmi heyetler ve kamu görevlilerinin seyahatlerini kolaylaştırması öngörülüyor.

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