Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla yeşil pasaportla vizesiz seyahat dönemi bitti" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, vatandaşların vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve hızla yayılan "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımlayan merkez, ortaya atılan iddiaların manipülasyon amacı taşıdığını ifade etti.

Yeşil pasaportla vizesiz seyahat bitti mi? Resmi açıklama geldi!

Açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

AP RAPORUNDA ÖYLE BİR KARAR YOK

Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Yeşil pasaportla vizesiz seyahat bitti mi? Resmi açıklama geldi!

Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişeye yol açmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur"

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