Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifak ülkelerinin gündeminde değil, uluslararası basında da en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı. Dünyanın önde gelen gazeteleri, televizyonları ve analiz platformları, zirveyi farklı yönleriyle değerlendirirken Türkiye'nin artan jeopolitik ağırlığına, savunma sanayisindeki kapasitesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına geniş yer verdi.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor KATILIMDA ERDOĞAN ETKİLİ OLDU ABD merkezli New York Times, Ukrayna'da devam eden savaş, Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte Türkiye'nin NATO içindeki öneminin daha da arttığını yazdı. Gazete, Türkiye'nin yalnızca NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuna sahip olmadığını, aynı zamanda son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerleme sayesinde ittifakın güvenlik planlamasında kritik ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı. Haberde ayrıca Trump'ın zirveye katılma kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinin de etkili olduğu yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor Politico ise zirvenin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğunu belirterek bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü. Analizde, Erdoğan'ın yerli savunma sanayisini uluslararası platformda öne çıkarmayı başardığı, aynı zamanda NATO içindeki diplomatik ağırlığını artırdığı değerlendirmesi yapıldı. Haberde, birçok liderin Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ittifakın geleceğine ilişkin görüşmelere dahil etme başarısını övdüğü, Trump'ın da Türkiye ile ilişkilerin "muhtemelen hiç olmadığı kadar iyi" seviyede olduğunu söylediği aktarıldı.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor "TÜRKİYE'Yİ DIŞARIDA BIRAKMAK MÜMKÜN DEĞİL" Savunma alanındaki yayınlarıyla bilinen Defence24 ise Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'nin dışarıda bırakılmasının mümkün olmadığını yazdı. Haberde, Ankara'da düzenlenen zirvenin Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kabiliyetini ve teknolojik kapasitesini müttefik ülkelere gösterme açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi. Analizde, Türkiye'nin hem askeri gücü hem de üretim kapasitesiyle Avrupa savunmasının önemli aktörlerinden biri haline geldiği yorumu yapıldı.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor Zirve, Alman basınında da geniş yer buldu. Welt gazetesi "Türkiye yeni bir güç faktörü mü?" başlığını kullanırken, Donald Trump'ın Ankara'ya gelmesinde Erdoğan'ın etkili olduğunu yazdı. Süddeutsche Zeitung ise Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'nun birlik mesajı vermeyi hedeflediğini aktarırken, Türkiye'nin bu süreçte oynadığı rolün giderek güçlendiğine dikkat çekti. Tagesschau ise Erdoğan'ın zirve daha başlamadan diplomatik açıdan önemli bir prestij elde ettiğini, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bölgesel güç olarak öne çıktığını değerlendirdi.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor KAZANAN 'ERDOĞAN' Yunanistan basınında ise zirvenin en çok konuşulan başlıkları Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkileri oldu. Özellikle Donald Trump'ın F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine yönelik açıklamaları manşetlere taşındı. in.gr, Türkiye'nin stratejik öneminin artık göz ardı edilemeyeceğini yazarken, Erdoğan'ın Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin diplomatik açıdan önemli kazanımlar sağladığını öne sürdü. Kathimerini gazetesi de Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgülerini ve F-35 mesajlarını öne çıkarırken, SKAI TV zirvenin "beklenmeyen siyasi kazananının" Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor İtalya basını da zirveyi yakından takip etti. La Repubblica, Trump'ın Avrupalı müttefikleri eleştirirken "Buraya Erdoğan için geldim" ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera ise Trump'ın Erdoğan'ı "dostu" olarak nitelendirdiğini aktarırken, La Stampa ve Il Messaggero gazeteleri de Türkiye'ye F-35 satışı konusunda verilen mesajları ön plana çıkardı. İtalyan gazeteleri, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin zirvenin en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor İsviçre kamu yayıncısı SRF, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve Karadeniz ile Akdeniz arasındaki stratejik konumu sayesinde zirvenin en güçlü aktörlerinden biri olarak öne çıktığını yazdı. Haberde ayrıca Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında diyalog kurabilen az sayıdaki ülkeden biri olmasının önemine dikkat çekildi. Avusturya basınında da benzer değerlendirmeler yer aldı. ORF, zirvenin Türkiye açısından en dikkat çekici sonuçlarından birinin Washington'un F-35 satışı ve yaptırımlar konusundaki olumlu mesajları olduğunu aktarırken, Kurier gazetesi Avrupa'nın güvenlik politikalarında Türkiye'nin vazgeçilmez konumunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti. LOOKAUT ise Türkiye'nin askeri gücü, savunma sanayisindeki yükselişi ve jeopolitik konumu sayesinde Avrupa güvenliği açısından kilit ülke haline geldiğini değerlendirdi.

Dünya basını NATO Zirvesi'ni konuşuyor ORTAK NOKTA 'GÜÇLENEN TÜRKİYE' Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya basınında da Ankara Zirvesi'nin Türkiye açısından önemli kazanımlar sağladığı yönünde yorumlar yapıldı. Bölge medyası, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri, "Çelik Kubbe" hava savunma sistemiyle ilgili açıklamaları ve NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönündeki mesajları öne çıkardı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde ortak nokta ise Türkiye'nin değişen küresel güvenlik ortamında sahip olduğu stratejik konumun daha görünür hale geldiği, Ankara'nın savunma sanayisindeki ilerlemesini uluslararası kamuoyuna güçlü şekilde yansıttığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve boyunca yürüttüğü diplomatik temaslarla NATO gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olduğu yönündeki yorumlar oldu.

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