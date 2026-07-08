Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Al-Hilal forması giyen Malcom'un menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Taraftarın yolunu gözlediği Mason Greenwood'da şu ana kadar istediğini alamayan Fenerbahçe'nin rotası değişti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı Malcom için ilk somut hamleyi yaptığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Hilal'da top koşturan Malcom'un menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı.

Taraftar Greenwood beklerken Fenerbahçe'den sürpriz hamle!

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Suudi ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Malcom geçen sezon Al-Hilal formasıyla 40 maça çıktı ve 9 gol-12 asistlik skor katkısı verdi.

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