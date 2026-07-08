Türkiye Gazetesi
Taraftar Greenwood beklerken Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Al-Hilal forması giyen Malcom'un menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Özetle DinleTaraftar Greenwood beklerken Fenerbahçe'den sürpri...
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Spor az önce
Fenerbahçe, golcü transferinde istediğini alamayınca rotasını Al-Hilal'ın Brezilyalı oyuncusu Malcom'a çevirdi.
- Fenerbahçe, Malcom'un menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı.
- Malcom'un Al-Hilal ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
- 29 yaşındaki Malcom'un piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.
- Malcom, geçen sezon 40 maçta 9 gol ve 12 asist kaydetti.
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Taraftarın yolunu gözlediği Mason Greenwood'da şu ana kadar istediğini alamayan Fenerbahçe'nin rotası değişti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı Malcom için ilk somut hamleyi yaptığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Hilal'da top koşturan Malcom'un menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Suudi ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Malcom geçen sezon Al-Hilal formasıyla 40 maça çıktı ve 9 gol-12 asistlik skor katkısı verdi.
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