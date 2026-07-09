Bursa'da üretilecek ve 2026'nın aralık ayında Türkiye'de satışa sunulacak Dacia Striker, İtalya'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Yüzde 40'ın üzerindeki yerlilik oranıyla ÖTV avantajı sunması beklenen model, hem iç pazarda hem de ihracatta markanın yeni lokomotifi olacak.

OYAK ve Renault Group’un 2023 sonunda açıkladığı 400 milyon avroluk yatırım planının son halkası olan Dacia Striker, İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen lansmanla dünyaya tanıtıldı.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında üretilecek ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilecek yeni model, Dacia’nın C segmentindeki büyüme hedeflerinde kritik bir rol üstlenecek. SUV, station wagon ve sedan özelliklerini birleştiren Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Dacia’nın C segmentindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlandırılan Striker’ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonlarında yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerine çıkacak. Bu sayede modeller, ÖTV avantajından da yararlanabilecek.

MAİS AŞ Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Striker’ın markanın amiral gemisi olacağını belirtirken; Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise “Bu proje Dacia’yı yalnızca ithalata dayalı bir yapıdan, yerel üretim gücüne sahip stratejik bir oyuncuya dönüştürüyor” dedi.

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