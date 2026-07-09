40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş’ın geri dönebilmesi için çalışma başlatıldı. AK Partili Rukiye Toy, Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçti.

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş’ın geri dönebilmesi için AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy tarafından çalışma başlatıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Mekke’de hukuki bir meseleden dolayı sınır dışı yasağı getirilince Türkiye’ye dönemedi. Mekke’de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke’ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirildi. Baybaş’ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı sebebiyle yaşadığı çeşitli sağlık sıkıntıları yetkilileri harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ, HABERİ VERDİ

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş’ın Türkiye’ye geri dönebilmesi için çalışma başlattı. Toy, temaslarının ardından Baybaş ile telefonla görüntülü görüşerek güzel haberi verdi.

Toy görüşmede “Seni ben karşılayacağım burada. Sen üzülme, seni Sivas’a getireceğiz. Sen canını sıkma, merak etme. Ben takipteyim. Sen de benim bir babamsın” ifadelerine yer verdi. Toy’a teşekkür eden Baybaş ise “Sayın Rukiye Hanım, ben çalışmalarınızı çok takdir ettim, çok ciddiye aldım. Allah sizden razı olsun, çok teşekkür ederim. Sizin ülkeme dönmem için çalışmalarınızı hiç unutmayacağım” dedi.

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