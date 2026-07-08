Anadolu Ajansı
Trump, "Bu akşam sert vuracağız" demişti! İran'da patlama sesleri yükseliyor
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yaptığı açıklamada 'İran'ı bu akşam sert vuracaklarını' ifade eden ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından bölgede patlama sesleri yükseldi. İran basını, Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in bildirdiğine göre, İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama sesi duyuldu.
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