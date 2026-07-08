Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz Perşembe günü için yeni hava durumu tahminlerini ve meteorolojik uyarısını yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeybatısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Peki yarın hangi illerde yağmur yağacak, sarı kod verilen iller hangileri? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

5 il için sarı kodlu uyarı! 9 Temmuz yarın hangi illerde yağmur yağacak, sarı kod verilen iller hangileri?

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz Perşembe günü için yayımladığı meteorolojik uyarıda Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yaptı.

Trakya genelinde, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Uyarının 9 Temmuz saat 09.00'da başlayıp 18.00'e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 il için sarı kodlu uyarı! 9 Temmuz yarın hangi illerde yağmur yağacak, sarı kod verilen iller hangileri?

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 9 Temmuz Perşembe günü Marmara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Trakya bölgesi ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yağışların zaman zaman kuvvetini artırması beklenirken, ülkenin diğer birçok kesiminde ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle batı ve iç kesimlerde güneşli havanın yeniden hakim olması bekleniyor.

5 il için sarı kodlu uyarı! 9 Temmuz yarın hangi illerde yağmur yağacak, sarı kod verilen iller hangileri?

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin İstanbul tahminine göre İstanbul'da yağış sabah saatlerinde başlayacak. 06.00-09.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak beklenirken 09.00-18.00 arasında yağışların kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının 22 ila 27 derece arasında değişmesi beklenirken, yağış sırasında rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu havanın yeniden hakim olması bekleniyor.

5 il için sarı kodlu uyarı! 9 Temmuz yarın hangi illerde yağmur yağacak, sarı kod verilen iller hangileri?

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