AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yarın kent genelinde saat 08.00'den akşam saat 18.00'e kadar sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

SICAKLIK 27 DERECEYE DÜŞECEK

Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü itibarıyla 27 dereceye kadar düşeceği, bu düşüşle birlikte sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

AKOM'dan İstanbullulara yeni uyarı! Sağanak geliyor, bu saat aralığına dikkat

YAĞIŞ YARIN SABAH 08.00'DE BAŞLAYACAK

Yağışların perşembe günü saat 08.00 itibarıyla başlamasının beklendiği ifade edilirken, yağışların saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış bırakacak şekilde etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca 1 günlüğüne mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren yeniden yükseleceğinin tahmin edildiği, hafta sonunda ise 33 derece civarına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

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