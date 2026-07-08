İran'ın devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, ABD'nin şafak vakti İran'a düzenlediği hava saldırılarında 8 İran askeri öldü. Bölgedeki son durumu NATO Ankara Zirvesi'nde değerlendiren ABD Başkanı Trump, bu gece İran'ı daha sert vuracaklarını söyleyerek yeni bir saldırı mesajı verdi.

ABD’nin, İran’ın güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 8 askerin öldüğü belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD’nin İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

TRUMP: BU GECE DAHA SERT VURACAĞIZ

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen oturumun ardından Ukranya Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı İran'a tehditler savurarak, "Bu akşam çok ağır vuracağız" ifadelerini kullandı.

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