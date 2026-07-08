Fenerbahçe'den transfer iddialarına yalanlama! "Ev kiralama ve ev sunumu yok"
Fenerbahçe, transfer döneminde kulüple ilgili ortaya atılan çok sayıda iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcular için ev kiralandığı, ev sunumu yapıldığı ya da teminat mektubu talep edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
- Transfer süreçlerinin gizlilik ve profesyonellik çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
- Resmi anlaşma sağlanmadan hiçbir transferle ilgili açıklama yapılmadığı vurgulandı.
- Yönetim kurulu üyeleri veya kulüp çalışanlarının basınla transfer süreçlerine ilişkin önceden bilgi paylaşmadığı ifade edildi.
- Futbolcular adına ev kiralama, kira sözleşmesi yapma veya ev sunumu gibi uygulamaların mevcut yönetim döneminde söz konusu olmadığı açıklandı.
- Transfer gündeminde yer almayan isimlerin kulüple ilişkilendirilmesinin dezenformasyon faaliyeti olarak değerlendirildiği belirtildi.
- Transfer çalışmalarının tamamlandığında yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü, son dönemde transfer gündemine ilişkin medyada yer alan haberler hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli ekip, transfer süreçlerinin gizlilik ve profesyonellik çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer döneminde Fenerbahçe ile ilişkilendirilen çok sayıda haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Her habere tek tek cevap verilmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, resmi anlaşma sağlanmadan hiçbir transferle ilgili açıklama yapılmadığı vurgulandı.
Açıklamada, yönetim kurulu üyeleri veya kulüp çalışanlarının herhangi bir basın mensubu ya da medya kuruluşuyla transfer süreçlerine ilişkin önceden bilgi paylaşmadığına dikkat çekilerek, resmi duyuruların yalnızca kulübün iletişim kanalları üzerinden yapıldığı belirtildi.
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"EV SUNUMU VE EV KİRALAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Buna rağmen, hiçbir görüşme gerçekleştirmediğimiz çok sayıda futbolcu hakkında kulübümüzün temas kurduğu yönünde haberler yapılmakta; futbolcular için ev bakıldığı, kira sözleşmesi yapıldığı veya kulübümüz adına teminat mektubu talep edildiği gibi tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır.
Bir kez daha açıkça ifade etmek isteriz ki; mevcut Yönetim Kurulumuz döneminde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek hiçbir transfer sürecinde futbolcular adına ev kiralanması, kira sözleşmesi yapılması veya ev sunumu gibi uygulamalar söz konusu değildir.
Transfer gündemimizde yer almayan çok sayıda ismin hiçbir somut dayanak olmaksızın kulübümüzle ilişkilendirilmesini, yalnızca izlenme ve etkileşim amacı taşıyan dezenformasyon faaliyetleri olarak değerlendiriyoruz.
Kulübümüz, transfer çalışmalarını kurumsal bir anlayış ve titizlikle sürdürmektedir. Süreçler tamamlandığında gerekli bilgilendirme, her zaman olduğu gibi yalnızca resmî iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun, kulübümüzün resmî açıklamaları dışında yer alan spekülatif haber ve iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."