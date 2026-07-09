Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal anlar yaşandı. Törende bir öğrencinin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Öğrencinin izin vermemesi üzerine pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde açılan bir pankart nedeniyle skandal anlar yaşandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar

Sahnede bir öğrencinin, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu bir pankart taşıması üzerine bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar

PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Pankartı indirmek isteyen fakat başaramayan öğrenciler, önünde yan yana sıraya girerek yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar

ÖĞRETİM ÜYESİNDEN SKANDALA DESTEK!

Bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada tepki çekti.

VALİ GÜL'DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaşanan skandala ilişkin göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Vali Gül paylaşımında A’raf Suresi 155. ayetten şu ifadelere yer verdi:

“İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?”

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