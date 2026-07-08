Meta, Instagram ve WhatsApp'a entegre edeceği yapay zeka destekli "Muse Image" aracıyla kullanıcıların metin komutları ve çizimlerle görsel oluşturmasına imkan tanıyacak. İlk etapta sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulacak özellik, ilerleyen dönemde küresel çapta yaygınlaştırılacak.

Meta, yapay zeka destekli görsel oluşturma aracı Muse Image'ı Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Meta Superintelligence Labs tarafından geliştirilen özellik sayesinde kullanıcılar, metin komutları ve çizimlerle yeni görseller oluşturabilecek veya mevcut görselleri düzenleyebilecek.

30'DAN FAZLA YAPAY ZEKA EFEKTİ

Independent'ın haberine göre, ilk etapta sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulacak olan Muse Image'ın önümüzdeki haftalarda küresel çapta yaygınlaştırılması planlanıyor. Özellik, Instagram Hikayeler'de 30'dan fazla yapay zeka efekti sunarken, WhatsApp'ta Meta AI üzerinden görsel oluşturmayı mümkün kılıyor.

Meta duyurdu! Instagram ve WhatsAppa yeni özellik geliyor

SIRADA 'MUSE VİDEO' VAR

Meta ayrıca, yapay zeka destekli video üretim aracı Muse Video'yu da kullanıma sunmaya hazırlanırken, Muse Image'ı ilerleyen dönemde Facebook ve Messenger'a da entegre etmeyi hedefliyor. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg ise bu araçların Meta'nın "kişisel süper zeka" vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

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