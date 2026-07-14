İhlas Haber Ajansı
FIFA'dan bir ceza daha: Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Sivasspor'a, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) bir ceza daha geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, "3 dönem daha transfer yasağı" cezası aldı.
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FIFA'nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararı uyarınca, Sivasspor'a 3 dönem daha transfer yasağı getirildi.
- Sivasspor'a 14 Temmuz 2026 tarihli FIFA kararıyla 3 dönem daha transfer yasağı uygulanacak.
- Bu son kararla birlikte FIFA nezdinde Sivasspor'un transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3'e yükseldi.
- Kulüp, mevcut dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
FIFA’nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre; Sivasspor'a 3 dönem daha transfer yasağı uygulanacak.
DOSY SAYISI 3 OLDU
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlıların, son kararla birlikte FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3’e yükseldi.
Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
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