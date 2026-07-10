14 şehirden 20 takımın mücadele edeceği TFF 1'inci Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'de yeni sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta yapılacak müsabakalarla devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.

Trendyol 1'inci Lig'de 5, 10, 26 ve 34'üncü hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

"BU UYGULAMA HEYECANI ARTTIRACAK"

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a 'hoş geldin' diyorum. İki ligden 4 takım çıktı. Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da arttıracak. 1'inci Lig'de 14 şehrimizden 20 takım mücadele edecek. 1'inci Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen, şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. 1'inci Lig, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı, futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Sanıyorum bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Sizlerden ricam stadınızı isterlerse kolaylık gösterin. Dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Hayırlı, uğurlu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz

1'inci Lig 2026-2027 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:

Iğdır FK - Fatih Karagümrük

Pendikspor - Batman Petrolspor

Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor - İstanbulspor

Sarıyer - Muğlaspor

Ümraniyespor - Mardin 1969

Boluspor - Manisa FK

Vanspor FK - Kayserispor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Bodrum FK - Bursaspor

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