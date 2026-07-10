TFF 1'inci Lig fikstürü: 2026-2027 sezonu maç programı belli oldu
14 şehirden 20 takımın mücadele edeceği TFF 1'inci Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız" dedi.
- TFF 1'inci Lig'de yeni sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Devre arası 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta yapılacak müsabakalarla verilecek. Normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.
- 14 şehirden 20 takımın mücadele edeceği ligde, 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu.
- TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bu sezon stat konusunda önemli sorunlar yaşanacağını belirtti.
Trendyol 1'inci Lig'de yeni sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta yapılacak müsabakalarla devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.
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"BU UYGULAMA HEYECANI ARTTIRACAK"
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a 'hoş geldin' diyorum. İki ligden 4 takım çıktı. Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da arttıracak. 1'inci Lig'de 14 şehrimizden 20 takım mücadele edecek. 1'inci Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen, şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. 1'inci Lig, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı, futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Sanıyorum bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Sizlerden ricam stadınızı isterlerse kolaylık gösterin. Dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Hayırlı, uğurlu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.
1'inci Lig 2026-2027 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:
Iğdır FK - Fatih Karagümrük
Pendikspor - Batman Petrolspor
Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü
Bandırmaspor - İstanbulspor
Sarıyer - Muğlaspor
Ümraniyespor - Mardin 1969
Boluspor - Manisa FK
Vanspor FK - Kayserispor
Sivasspor - Esenler Erokspor
Bodrum FK - Bursaspor