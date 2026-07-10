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Bolu'da bir tatlıcıya gelerek 1100 liralık hesap çıkaran 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin, işletmenin yoğunluğundan faydalanıp masadan tek tek kalkarak hesabı ödemeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu kamera kayıtlarını incelediğinde fark eden işletme yetkilisi, maddi boyuttan ziyade bölgedeki diğer esnafın benzer bir mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulundu.

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