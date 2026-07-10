Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Sözlerine “Bugün 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı, eğitimini tamamlayan tüm subayları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“BU OCAK MİLLETİMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI”

Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevlerle şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyacaklarından hiçbir şüphe duymuyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Temmuz'da yani 20 gün sonra Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şunu en başında ve özellikle ifade etmek isterim. 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve az subayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır.

"MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTEMİZ BAŞROLDE"

Savunma, güvenlik ve strateji gibi alanlarda yürüttüğü araştırmalarla, ulusal ve uluslararası yayın, rapor ve danışmanlık faaliyetleriyle askeri harekat ortamı ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümleriyle üniversitemiz hayal edilmiştir. Bir misyonu yerine getirmektedir. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 az subay meslek yüksek okulu ve yabancı diller yüksek okulu ile bir yandan milli iradeyi hareket noktası olarak belirleyen vatan ve millet sevdalısı genç yürekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan askeri bilimler müktesebatımızın daha da derinleşmesinde başrolü üstleniyor. Bunun için değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında Milli Savunma Üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosunu bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyor. Başarılarının daim olmasını diliyorum.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subay ve az subaylarımızın daha yüksek standartlarda, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ve teknik altyapı başta olmak üzere ihtiyaçları karşılama noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

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