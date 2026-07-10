Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye'nin müttefik ülke liderlerine verdiği hediye, bir anda dünya gündeminin en önemli odak noktası haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına veda hediyesi olarak, üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu yerli üretim Gümüşay .357 Magnum modeli revolver tabanca hediye etti. Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim gücünü sergileyen sıra dışı ve koleksiyon değeri taşıyan hediye dünya genelinde çok konuşulmaya devam ediyor.

Kanadalılara güvence vermek istediğini söyleyerek "Silahları benden uzak tutuyorlar" ifadesini kullanan Carney, revolverin mekanik olarak etkisiz hale getirildiğini ve mühimmatı Türkiye'de bıraktıklarını belirtti. Kanada Başbakanı, ismine özel bu tabancanın nihai olarak ülkesindeki ulusal savaş müzesine gideceğini açıkladı.

Hediyenin ardından en çok konuşulan tepki Kanada Başbakanı Mark Carney’den geldi. Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında esprili bir dil kullanan Carney, Türkiye'nin savunma sanayisi hamlesine atıfta bulunarak, "Kendi getirdiğim akçaağaç şurubu hediyemin, bu Türk hediyesinin yanında biraz sönük kaldığını fark ettim" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in sözcüsü, tüm liderlere namlusunda kendi isimleri kazınmış aynı modelin verildiğini doğrularlarken, her ülkenin güvenlik protokolü bu hediye karşısında farklı bir yol izledi.

Ülkesine döndüğünde valizindeki kutuyu açan ve gerçek mermilerle karşılaşınca şaşkınlık yaşayan De Wever, silahı derhal Brüksel Havalimanı polisine teslim ederek bir kasada kilitli tutulmasını sağladı.

Kendisine bir temizlik seti ve 500 mermiyle teslim edilen tabancayı, İngiltere’deki çok sıkı silah yasaları ve yasal düzenlemeler nedeniyle uçağa yükleyemedi. Starmer'ın tabancası şimdilik Ankara'da bırakıldı.

Havacılık ve silah taşıma prosedürleri nedeniyle iki lider de tabancalarını ülkelerine götürmedi ve Ankara’daki büyükelçiliklerine teslim etti. Hollanda silahı tamamen kullanılmaz hale getirmeyi planlarken, İsveç ise ithalat evraklarını bekliyor.

Von der Leyen kendisine verilen revolveri doğrudan bir askeri müzeye bağışlama kararı alırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de tabancasını Atina’daki Savaş Müzesi’ne vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı, tabancanın Varşova Havalimanı’nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Kesinlikle kimse bu silahla ateş etmeyecek, hediye olarak saygı göreceği bir yerde saklanacak" açıklamasını yaptı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar sosyal medya hesabından kendisine hediye edilen tabancanın fotoğrafını paylaşarak, "NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye. Benim adım kazınmış bir Magnum tabancası, fişekleriyle birlikte…” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN'DAN YENİ POZ

Başbakan ayrıca “Hayatımın en garip hediyesini Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan aldım.” dedi.

Magyar, Viktor Orbán ile kovboy gibi birbirlerine silah çekerken tasvir edildikleri iki tablonun önünde poz verdi.

Paylaşımına, “2024’te yapılan bu resim artık yeni bir anlam kazandı” notunu düştü.

"OSMANLI GELENEĞİ" YORUMU ÖNE ÇIKTI

Magyar'ın paylaşımı sosyal medyada hızla yayılıp geniş bir etkileşim toplarken, gönderinin altına yapılan bir yorum özellikle dikkat çekti. Bir kullanıcı, bu sıra dışı hediyeyi tarihi bağlara dayandırarak şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı İmparatorluğu'nda müttefiklere silah hediye etmek, sadakatin ve karşılıklı desteğin sembolik bir göstergesi olarak bilinen bir gelenekti. Erdoğan'ın NATO üyesi ülkelere tabanca ve canlı mühimmat hediye etmesi bu tarihi geleneğe dayandığı şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir jestin arkasındaki mesaj açıktır: çatışma zamanlarında omuz omuza durma konusunda güven, ittifak ve isteklilik ifade eder."

"ERKEKLİĞE VE ONURA VERİLEN SAYGININ İŞARETİ"

Paylaşımın altında hediyenin kültürel anlamına vurgu yapan bir başka takipçi ise, "Onlar için bu, erkeklere saygının en derin işaretidir. Onur, erkeklik. Birisi saçmalamadan önce bunu belirteyim” diyerek hediyeyi savundu.

Macar Başbakan’ın bir diğer takipçisi ise iki ülkenin ortak tarihi kökenlerine atıfta bulunarak, "Bir Türk'ten bir Türk'e bir hediye. Savaşçı bir ulus savaş silahı verir. Bizim için bir silah onurdur. Attila'nın soyundan gelene uygun bir hediye" yorumunu yaptı.