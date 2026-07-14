Anadolu Ajansı
İtalya'dan Belçika'ya transfer oldu: Yann Sommer'in yeni adresi açıklandı
Belçika 1'inci Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.
Özetle Dinleİtalya'dan Belçika'ya transfer oldu: Yann Sommer'i...
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Spor az önce
Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren kaleci Yann Sommer'i 2029 yılına kadar kadrosuna kattı.
- İsviçreli file bekçisi Yann Sommer, Club Brugge ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- Yann Sommer daha önce Basel, Mönchengladbach, Bayern Münih ve Inter formalarını giydi.
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Avrupa ekiplerinin yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Club Brugge, Serie A temcilcisi Inter ile kontratı sona eren İsviçreli file bekçisi Yann Sommer’i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki kalecinin 2029 yılına kadar Belçika ekibiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Yann Sommer, kariyerinde Basel, Mönchengladbach, Bayern Münih ve son olarak Serie Inter'de forma giydi.
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