Samsun’da bir evden gelen kötü koku sonrası, gerçek ortaya çıktı. Eve giren polisler, 60 yaşındaki Mualla B.’yi ölü buldu. Mualla B.’nin 1 hafta önce hayatını kaybettiği, kız kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığı, bu nedenle de kardeşinin ölümünü bildirmediği öğrenildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ELE VERDİ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir daireden gelen kötü koku üzerine, apartman sakinleri durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 HAFTA AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Ekipler evde 60 yaşındaki kadını ölü buldu. Evde bulunan S.B, ekiplerin kapıyı açmasının ardından kız kardeşi Mualla B. ile aynı evde yaşadığını, kardeşinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini ve durumu kimseye bildirmediğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, S.B'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken, Mualla B'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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