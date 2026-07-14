FETÖ-ABD ilişkisi ve örgütün nasıl bir istihbarat ağı olduğu, yıllar içinde hazırlanan birçok raporda ortaya kondu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1996 yılında başta CIA olmak üzere birçok yabancı gizli servis mensubu ile ‘diplomat’ adı altında görüşmeye başladığı belirtilen raporlarda şu tespitler yer alıyordu:

“CIA, 21 Mart 1999’da FETÖ elebaşını ABD’ye aldı. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye alınması, örgüte önemli dış destek ve hareket kabiliyeti kazandırdı. Örgütün CIA/ABD için taşıdığı ‘küresel enstrüman’ niteliği daha güçlendi. Küresel sermayenin izdüşümü konumuna geldi. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’deki tüm temaslarında gizli servisler yer aldı… Örgütün tüm işlemleri CIA’den alınan talimatlarla yürütüldü. Örgüt, sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde uzun yıllar lobi faaliyetleri sürdürdü. Bu ülkeler de FETÖ’yü gerektiğinde Türkiye’ye karşı kullanabilecek bir koz olarak destekledi.”

Örgütün en önemli örgütlenme aracının eğitim kurumları olduğuna dikkat çekilen raporlarda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen 2 bin 284 okul, 1000’den fazla dershanenin kapatıldığı belirtiliyordu.

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen

Yine, o dönem FETÖ’nün, 170 ülkede 767 okulunun olduğu, dünya genelinde 520 şirket, 269 vakıf, 205 medya kuruluşu, 252 STK, 327 dernek ve 216 hastanenin örgüte bağlı faaliyet gösterdiği ifade ediliyordu.

FETÖ okullarının, başta CIA olmak üzere uluslararası istihbarat ağlarının izin, gözetim ve kullanımı altında faaliyet yürüttüğü anlatılan raporlarda, şunlar aktarılıyordu:

“Okullarda yer yer CIA ajanları çalıştırılıyor. Bu okullardaki İngilizce öğretmenlerinin birçoğu İngiliz ve Amerikalı olup, yeşil ve kırmızı pasaport taşıyor. FETÖ, okul açtığı ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında etkinlik kurmaya çalışıyor. Ekonomi ve siyaset dünyasındaki önemli kişilerin çocuklarını bu okullarda okutup ilişki ağını genişletiyor. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin bir kısmı üzerinden ilgili ülkenin siyasi ve toplumsal kurumlarına sızıyor. Okullar para aklama ve ülkeler arası para transferi için de kullanılıyor.”

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