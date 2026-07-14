Avrupa genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, klimaya talebi büyük oranda artırdı. Bu talep Türkiye’nin iklimlendirme sanayi ihracatına da yansıdı.

Özellikle sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilenen Avrupa pazarlarında enerji verimli klima, havalandırma ve soğutma sistemlerine yönelik siparişlerin arttığı görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziranda Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artış kaydeden Almanya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 71,4 milyon dolarlık klima ihracatı yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 35,1 artış kaydeden İtalya 30,5 milyon dolarla, yüzde 46,3 artış kaydeden Fransa 28,3 milyon dolarla, yüzde 10,3 artış kaydeden Polonya 23,7 milyon dolarla ve yüzde 29,3 artış kaydeden İspanya 23 milyon dolarla takip etti.

Avrupa Türk klimasıyla serinliyor! 'Elinizde ne kadar varsa gönderin' demişlerdi, gönderdik

İklimlendirme sanayi ihracatının oransal bazda en fazla arttığı ülke ise yüzde 130,7 ile Finlandiya oldu. Bu ülkeyi yüzde 97,3 ile Hırvatistan, yüzde 96,1 ile Letonya, yüzde 83,6 ile Lüksemburg, yüzde 74 ile Malta izledi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Osman Baştaş, söz konusu artışın Türk iklimlendirme sanayisinin güçlü konumunu gösterdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşımız Ömer Temür’ün imzasını taşıyan haberde, Avrupa ülkelerinin Türk şirketlerine “Elinizde ne kadar varsa gönderin” diye talepte bulunduğuna dair haberi yayınlamıştık.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşımız Ömer Temür’ün imzasını taşıyan haberde, Avrupa ülkelerinin Türk şirketlerine “Elinizde ne kadar varsa gönderin” diye talepte bulunduğuna dair haberi yayınlamıştık.

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