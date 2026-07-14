Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Norveçli yıldız Erling Haaland'a imza attırmak istediklerini itiraf ederken, transferin gerçekleşmeme sebebini de ilk defa açıkladı. Molde'den Salzburg 5 milyon euroya, Salzburg'tan Borussia Dortmun'a 45 milyon euroya giden Haaland için Manchester City, Temmuz 2022'de 150 milyon euro bonservis ödemişti.

Fatih Terim, büyük başarılara imza attığı Galatasaray'daki son teknik direktörlük döneminde (2017-2022) Erling Haaland ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

DAVALA VE ATEŞ'TEN TERİM'E: HOCAM HEMEN ALALIM

72 yaşındaki çalıştırıcı, "Haaland henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı (yardımcı antrenörleri) izlemeye yolladım. Antrenmandan çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in bahsettiği dönemde Erlin Haaland, Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyiyordu.

"RAKAMI ÇIKARAMADIK"

Manchester City forması giyen 25 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız hakkında sözlerine devam eden Fatih Terim, "Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık" şeklinde konuştu.

Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 200 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası