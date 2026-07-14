Yıllar sonra Galatasaraylıları üzecek itiraf: Fatih Terim'in Erling Haaland pişmanlığı
Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Norveçli yıldız Erling Haaland'a imza attırmak istediklerini itiraf ederken, transferin gerçekleşmeme sebebini de ilk defa açıkladı. Molde'den Salzburg 5 milyon euroya, Salzburg'tan Borussia Dortmun'a 45 milyon euroya giden Haaland için Manchester City, Temmuz 2022'de 150 milyon euro bonservis ödemişti.
- Fatih Terim, 2017-2022 döneminde Haaland ile ilgilendiklerini söyledi.
- Yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Necati Ateş'i Haaland'ı izlemeye gönderdi.
- Yardımcıları, Haaland'ı hemen almaları gerektiğini, aksi takdirde başkalarının alacağını bildirdi.
- Transferin gerçekleşmemesinin nedeni ekonomik şartların yetersizliğiydi.
- Terim, o dönemde gerekli rakamı çıkaramadıklarını ifade etti.
Fatih Terim, büyük başarılara imza attığı Galatasaray'daki son teknik direktörlük döneminde (2017-2022) Erling Haaland ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.
DAVALA VE ATEŞ'TEN TERİM'E: HOCAM HEMEN ALALIM
72 yaşındaki çalıştırıcı, "Haaland henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı (yardımcı antrenörleri) izlemeye yolladım. Antrenmandan çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler" ifadelerini kullandı.
"RAKAMI ÇIKARAMADIK"
Manchester City forması giyen 25 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız hakkında sözlerine devam eden Fatih Terim, "Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık" şeklinde konuştu.