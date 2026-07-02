2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler güvence bedeli iade sürecini yakından takip ediyor. Yurt çıkış işlemlerini tamamlayan öğrenciler, depozito iadesinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve sürecin nasıl sorgulanacağını araştırıyor. İşte 2026 KYK depozito iadesine ilişkin son bilgiler...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin mezuniyet, kayıt silme veya yurt çıkış işlemlerinin ardından güvence bedeli iade süreci başlıyor. Ödemelerin hangi aşamada olduğu, iadenin ne zaman yapılacağı ve e-Devlet üzerinden nasıl takip edileceği, yaz döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATAR 2026?

2025-2026 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler için güvence bedeli iade süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı uygulamalarına göre, yurttan çıkış ve kayıt silme işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrencilerin kalan güvence bedeli banka hesabına iade ediliyor. Ancak tüm öğrenciler için geçerli tek bir ödeme tarihi bulunmuyor. İade işlemleri, öğrencinin bağlı bulunduğu il müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve sürecin tamamlanma süresi başvuru yoğunluğuna göre değişebiliyor. Güvence bedeli, öğrencinin yurtta herhangi bir borcu veya zarar kaydı bulunmaması durumunda banka hesabına aktarılıyor.

KYK depozito iadesi ne zaman yatar 2026? KYK depozito iadesi sorgulama

KYK DEPOZİTO İADESİ SORGULAMA

KYK depozito iadesi süreci e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirtilen hizmetleri aracılığıyla hem kayıt silme işlemlerinin durumunu hem de iade sürecine ilişkin bilgileri görüntüleyebiliyor. Ödeme yapılabilmesi için sisteme tanımlı banka hesap bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor. İade sürecinde herhangi bir gecikme yaşanması veya bilgiye ulaşılamaması halinde öğrenciler, bağlı bulundukları yurt müdürlüğü ya da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek süreç hakkında bilgi alabiliyor.

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