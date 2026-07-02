Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adli süreçte Bakanlık tarafından açıklama geldi.

İlk günden itibaren süreci yakından ve titizlikle takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soruşturmayı derinlemesine izlemeye devam ediyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Kabaiş’in vefatının ardından başlatılan adli süreçte herhangi bir hukuki boşluk oluşmaması amacıyla çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

VAN BAROSU DAVADAN ÇEKİLDİ Bu süreçte Van Barosu'nun davadan çekilme kararı alması dikkat çekerken, Bakanlığın hukuki desteği aile için kritik bir önem kazandı.

Adli sürecin takipçisi olmayı sürdüren Bakanlığın, soruşturma sürecini de yakından izlediği ve dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdüreceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası