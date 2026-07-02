Kudüs’teki Teddy Stadyumu’nda düzenlenen Maccabiah Oyunları’nın açılış töreni, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu arasında kameraların önünde kavga etti. Kürsüde "Biz tek bir aile, tek bir kaderiz" nutukları atan Netanyahu, sahne arkasında eşinden herkesin gözü önünde fırça yedi. VIP locasında koruma ve eşlik zafiyeti nedeniyle izdihamın ortasında kaldığını iddia eden Sara Netanyahu, İsrail Başbakanı'na ve danışmanlarına avaz avaz bağırarak stadyumu birbirine kattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu, Kudüs'teki Teddy Stadyumu'nda katıldıkları resmi bir spor organizasyonunun açılış töreninde birbirine girdi.

Netanyahu binlerce kişinin önünde eşinden peş peşe fırça yedi! Başından kaynar sular döküldü

İsrail medyası Ynet ve Kanal 13’ün haberine göre, Maccabiah Oyunları'nın açılışında uygun şekilde korunmadığını ve kalabalığın arasında ezilme tehlikesi geçirdiğini öne alan Sara Netanyahu, eşi Binyamin Netanyahu’ya parmak sallayarak, "Senin yüzünden buradaki insanlarla kavga ettim. Beni insanlarla tartışmaya zorladın" sözleriyle çıkıştı.

Netanyahu binlerce kişinin önünde eşinden peş peşe fırça yedi! Başından kaynar sular döküldü

NETANYAHU'YA HERKESİN ÖNÜNDE AVAZ AVAZ BAĞIRDI

Davetlilerin önünde dakikalarca süren tartışma sırasında başbakanın danışmanlarını da hedef alan Sara Netanyahu, "Bana göz kulak olmalısınız, neden geçmeme izin verilmiyor?" diyerek elçilik ve başbakanlık koruma ekibini azarladı.

Gazeteci Uri Misgav ve Michael Shemesh’in paylaştığı videolarda, olayın ilk patlama anından ve dakikalarca süren bağrışmalardan sonra, Sara Netanyahu’nun locada hala son derece rahatsız hareketlerle çevresindekilere ve eşine söylenmeye devam ettiği anlar anbean kaydedildi.

"HİLLARY CLİNTON YAPMAYA ÇALIŞTI AMA O BİR KLEPTOMAN"

Eski güvenlik amiri Ami Dror, katıldığı bir podcast yayınında, Binyamin Netanyahu’nun eşini kamuoyunda güçlü ve saygın bir siyasi figür haline getirmek için özel bir çaba sarf ettiğini ancak bu stratejinin tamamen çöktüğünü şöyle ifade etmişti:

"Netanyahu eşini bir Hillary Clinton’a dönüştürmeye çalıştı. Ama o Hillary Clinton değil; o sadece önüne geleni, gördüğünü alan bir kleptoman. Resmi ziyaretlerde yabancı heyetler tarafından verilen hediyeler Netanyahu ailesinin şahsi malı değil, doğrudan İsrail devletine aittir. Buna rağmen tüm bu devlet malları, gizlice hazırlanan özel bavullarla kendi evlerine götürülüyordu. Gittiğimiz lüks otellerdeki havlular ve pahalı aksesuarlar da aynı şekilde bavullara atılıyordu. Otel personeli her check-out sonrası kayıp eşyalar yüzünden bizi sorguluyordu."

EVDEKİ EN GÜÇLÜ İSİM: SİYASİ UZLAŞMALARI ENGELLİYOR

Ami Dror’un aylar önce yaptığı ifşaatlar, sadece otel hırsızlıkları ve kleptomani takıntısıyla da sınırlı kalmamıştı. Sara Netanyahu’nun başbakanlık konutundaki ve ev içindeki en baskın, en etkili figür haline geldiğini savunan eski güvenlik şefi, çarpıcı bir siyasi iddiayı da ortaya atmıştı. Dror, Sarah'ın konuttaki gücünü ve nüfuzunu kaybetmemek adına, İsrail'in geleceğini ilgilendiren kritik siyasi uzlaşmaları ve koalisyon anlaşmalarını bizzat sabote ettiğini ve engellediğini öne sürmüştü.

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