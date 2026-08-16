Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde kontrolden çıkan nakliye kamyonu, hafif ticari araca çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Edirne yönünde ulaşım emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, güzergahta seyir halinde olan 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca şiddetle çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, nakliye kamyonunun sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, ekiplerin güvenlik önlemleri altında emniyet şeridinden kontrollü olarak veriliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve yol temizlik görevlilerinin bölgedeki hummalı çalışması devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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