Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası: Ada'ya dönüyor
Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında transfer edilen Demokratik Kongo asıllı Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın İngiltere'den taliplerinin olduğu ve Ada'ya dönmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
- Anthony Musaba, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye katılmıştı.
- Oyuncu, Premier Lig ve Championship ekipleriyle transfer görüşmeleri yürütüyor.
- Musaba, özellikle Championship ekibi Sheffield Wednesday'de forma giydiği dönemde 54 maçta 10 gol, 8 asist üretmişti.
- West Ham United ve Wolves gibi kulüplerin oyuncu için olası adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
- Fenerbahçe'de 23 maça çıkan Musaba, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Gornik Zabrze'den Fenerbahçe için olay analiz
İNGİLTERE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında takıma katılan Anthony Musaba yeniden İngiltere’ye dönmeye hazırlanıyor. Haberde, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun birden fazla İngiliz kulübüyle transfer görüşmeleri yürütüyor. Sarı lacivertli kulübün de oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.
MUSABA'NIN TALİPLERİ ÇOK
Premier Lig ve Championship ekiplerinin yaz transfer döneminde harekete geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Musaba’nın özellikle Championship ekibi Sheffield Wednesday’deki performansıyla dikkat çektiği ve Hillsborough’da 54 maçta 10 gol, 8 asist ürettiği hatırlatıldı. Hızı, dripling yeteneği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan Hollandalı oyuncunun, 2026-27 sezonu öncesinde yeniden İngiltere’de forma giymeye yakın olduğu ifade edildi. West Ham United ve Wolves’un oyuncu için olası adaylar arasında yer aldığı da haberde öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 23 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında sarı lacivertli ekibe imza atan ve 23 maçta formasını giyen Musaba, bu müsabakalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.