Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında transfer edilen Demokratik Kongo asıllı Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın İngiltere'den taliplerinin olduğu ve Ada'ya dönmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

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İNGİLTERE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Football Insider'ın haberine göre; Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında takıma katılan Anthony Musaba yeniden İngiltere’ye dönmeye hazırlanıyor. Haberde, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun birden fazla İngiliz kulübüyle transfer görüşmeleri yürütüyor. Sarı lacivertli kulübün de oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

Anthony Musaba

MUSABA'NIN TALİPLERİ ÇOK

Premier Lig ve Championship ekiplerinin yaz transfer döneminde harekete geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Musaba’nın özellikle Championship ekibi Sheffield Wednesday’deki performansıyla dikkat çektiği ve Hillsborough’da 54 maçta 10 gol, 8 asist ürettiği hatırlatıldı. Hızı, dripling yeteneği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan Hollandalı oyuncunun, 2026-27 sezonu öncesinde yeniden İngiltere’de forma giymeye yakın olduğu ifade edildi. West Ham United ve Wolves’un oyuncu için olası adaylar arasında yer aldığı da haberde öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 23 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında sarı lacivertli ekibe imza atan ve 23 maçta formasını giyen Musaba, bu müsabakalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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