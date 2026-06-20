Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze'nin Teknik Direktörü Michal Gasparik eşleşmeyi değerlendirdi.

Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin Teknik Direktörü Michal Gasparik, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE SİSTEM TAKIMI DEĞİL"

Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." dedi.

"GRUP AŞAMASINI HAYAL EDİYORUZ"

"Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için asgari hedefi nedir?" sorusunu cevaplayan Slovak teknik adam, "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." ifadelerini kullandı.

Michal Gasparik

"KESİNLİKLE BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Gornik Zabrze'nin yardımcı antrenörü Szymon Matuszek ise Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında, "Büyük bir marka, güçlü isimler, Avrupa haritasında güçlü bir kulüp. Kesinlikle büyük bir meydan okuma olacak." dedi.

"KANTE TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRAMAZ"

Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki ise "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." şeklinde konuştu.

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