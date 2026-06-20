Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Cristian Baroni, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda eden Türkiye için sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni'den paylaşım geldi.

"TÜRKİYE'NİN ACI ÇEKMESİNİ GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Baroni, "Türkiye'nin böyle acı çekmesini görmek çok üzücü. Onların bir üst tura çıkmasını gerçekten çok istiyordum ama şimdi başımızı kaldırıp hazırlanmanın ve bir sonraki Dünya Kupası'nda daha da güçlü bir şekilde geri dönmenin zamanı geldi. Hepimiz birlikteyiz!" ifadelerini kullandı.

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