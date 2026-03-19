Yazın kiraz kışın ayva bu sene hasret kaldığımız meyvelerden oldu. Tezgahta gören yanına yaklaşamıyor, kilosu 300 liraya dayandı. Tatlısı da reçeli de çok lezzetli oluyor, iklim şartları sebebiyle fiyatı durmadan artıyor.

Üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatları artan ayva, Bursa'da bir markette kilosu yaklaşık 300 liradan satışa sunuldu.

Fiyatların bu denli yükselme sebebi ise zirai don oluyor. Geçen yıl 119 bin 500 bin ton azalışla 83 bin tona gerileyen üretim, ayva fiyatlarında fırlamasına yol açtı.

İki tanesi bir kilo geliyor, fiyatı 300 lira ediyor! Tatlısına reçeline doyum olmuyor...

MARKETTE KİLOSU 300 LİRA

Bursa'daki bir markette ayvanın kilosu 298,80 liradan satışa sunuldu. Başka bir markette kilosu 258,99 lira olan ayva, diğerlerinde 150 ila 200 lira arasında alıcı buldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve bölge ekonomisinin en önemli kalemlerinden biri olan ayva üretiminde bu yıl yaşanan zirai don, rekolteyi düşürürken fiyatların rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

İki tanesi bir kilo geliyor, fiyatı 300 lira ediyor! Tatlısına reçeline doyum olmuyor...

REÇEL, TATLI, LOKUM, PEKMEZ...

Günlük tüketimin yanı sıra lokum, pekmez ve reçel gibi katma değerli ürünlerin ham maddesi olarak kullanılan Osmaneli ayvası, bu sezon yaşanan iklim şartları nedeniyle üreticisini ve alıcısını üzdü.

AVRUPA'YA DA AZ İHRAÇ EDİLDİ

Geçen yıl Avrupa pazarında Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere ihraç edilen ürün, bu yıl yok denecek kadar az seviyelere geriledi.

ARTIK LÜKS MEYVELER ARASINDA YER ALIYOR

Bu meyvede merkez konumunda olan Osmaneli'de bile ayvanın kilosu 150 ila 250 lira arasında satılıyor.

Yerinde dahi kilosu 250 liraya kadar tırmanan ayva tüketimde lüks meyveler arasına girdi.

