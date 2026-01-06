Japonya'da yılın ilk 'Sato Nishiki' kiraz kutusu rekor fiyata satıldı. Tokyo eyaletinde yapılan müzayedede bir kutu kiraz yaklaşık 495 bin TL’ye alıcı bulurken, kirazların tanesine yaklaşık 7 bin 100 TL ödenmiş oldu.

Japonya’nın Yamagata eyaletinde yetiştirilen Sato Nishiki kirazları, yılın ilk tarım müzayedelerinden birinde rekor fiyata alıcı buldu. Tokyo’da düzenlenen müzayedede sezonun ilk kiraz kutusu kutusu yaklaşık 495.000 TL'ye satıldı. Kiraz başına 7 bin 100 TL ödendiği belirlenirken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Japonyada yılın ilk kirazı rekor fiyata alıcısıyla buluştu! Tanesi 5 bin liradan fazla

HASAT SÜRECİ ERKENE ÇEKİLDİ

Kirazların Japonya’da genellikle yaz başında olgunlaştığı biliniyor ancak üreticilerin bu sene ultra-forced yetiştirme yöntemiyle hasat sürecini erkene çektiği kaydedildi. Bu teknikle ağaçlar önce yapay olarak soğutulup kış şartları oluşturuluyor, ardından seralara alınarak normal zamandan çok daha önce ürün vermeleri sağlanıyor.

Ultra-forced, tarımda kullanılan bir terimdir ve bitkinin doğal büyüme ve hasat takviminin yapay koşullarla ciddi biçimde öne çekilmesini ifade eder.

Haberle İlgili Daha Fazlası