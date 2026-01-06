Nicolás Maduro’nun New York’a kelepçeli şekilde götürülürken ABD merkezli bir marka olan Origins'e ait kapüşonlu sweatshirt giymesi, ürüne olan talebi patlattı. Sosyal medyada hızla yayılan gözaltı fotoğrafları markanın stoklarını eritirken, şirket yetkilileri yaşananları 'ücretsiz küresel reklam' olarak değerlendirdi.

Maine merkezli giyim markası Origin, Nicolás Maduro’nun New York’a götürülürken üzerindeki kapüşonlu sweatshirt’in kendilerine ait olduğunun fark edilmesiyle yoğun ilgi gördüklerini açıkladı. Şirket yetkilileri, fotoğrafların yayılmasının ardından telefonlarının ve sosyal medya hesaplarının adeta kilitlendiğini belirtti.

Maduro giydi, talepler patladı! ABDli markanın CEOsu açıklama yaptı: Kumaşı beğenmiş olmalı

Kelepçeli halde ABD’ye getirilen Maduro’nun, DEA ajanları eşliğinde kameralara iki başparmağını yukarı kaldırarak poz verdiği fotoğrafta Origin markasının “Vatansever Mavi” tonundaki kapüşonlu sweatshirtünü giydiği görüldü. Kıyafetin Maduro’ya kim tarafından giydirildiği ise henüz bilinmiyor.

Origin’in kurucusu ve CEO’su Peter Roberts

CEO’DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM: KUMAŞI BEĞENMİŞ OLMALI

Origin’in kurucusu ve CEO’su Peter Roberts, yayımladığı video mesajda konuya esprili bir dille yaklaşarak, kapüşonlunun muhtemelen bir DEA ajanı tarafından giydirildiğini düşündüğünü söyledi. Roberts, “İki başparmağını da yukarı kaldırdığına göre kumaşı beğenmiş olmalı” ifadelerini kullandı. Roberts, Maduro’nun söz konusu kapüşonluyu giymesinin markaya beklenmedik bir küresel görünürlük kazandırdığını da ekledi.

Maduro giydi, talepler patladı! ABDli markanın CEOsu açıklama yaptı: Kumaşı beğenmiş olmalı

STOKLAR TÜKENDİ, ÜRÜN ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Sosyal medyada oluşan ilgiyi hızla fırsata çeviren Origin, sosyal medya hesabı X’de Maduro’nun gözaltı fotoğrafını paylaşarak, “Amerika’ya hoş geldiniz. Ne yazık ki ‘Vatansever Mavi’ kapüşonlu sweatshirt’ümüz bahara kadar gönderilemeyecek, ancak ön sipariş verebilirsiniz” notunu düştü.

MADURO'NUN GİYDİĞİ EŞOFMAN TAKIMI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Maduro’nun yakalandığı sırada giydiği gri Nike Tech eşofman takımı da benzer şekilde sosyal medyada gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı fotoğrafın ardından ürünün satışlarında büyük artış yaşandığı, bazı bedenlerin kısa sürede tükendiği belirtildi. Sosyal medyada sayısız paylaşıma konu olan gözaltı görüntüleri, hem Origin hem de Nike için beklenmedik bir ticari etki oluşturdu.

Maduro giydi, talepler patladı! ABDli markanın CEOsu açıklama yaptı: Kumaşı beğenmiş olmalı

Haberle İlgili Daha Fazlası