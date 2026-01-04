ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kelepçeli ve gözleri bağlı şekildeki fotoğraf, yalnızca dünya gündemine oturmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir moda trendine neden oldu.Maduro'nun üzerindeki Nike Tech Fleece kapüşonlu üstün hızla viral olması, markaya olan ilgiyi dört saat içinde zirveye taşıdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde göründüğü ve hızla yayılan fotoğrafında giydiği "Nike Tech Fleece eşofman takımı" sosyal medyayı salladı ve küresel bir trend haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendi sosyal medya platformu Social Truth üzerinden paylaşılan bu fotoğraf, Maduro’nun New York’a sevk edilmek üzere USS Iwo Jima gemisinde bulunduğunu gösteriyordu.

MADURO'NUN TUTUKLANMA KIYAFETİNE BÜYÜK İLGİ

Kısa sürede viral olan bu fotoğraf, insanların merakını uyandırdı ve birçok kişi görüntüdeki detayları çözmeye çalıştı. Nicolás Maduro, fotoğrafta gözleri bağlı, ses geçirmez kulaklıklar takmış ve kelepçeli olarak plastik bir su şişesi tutarken görülüyordu. Ancak tüm bu dramatik detayların ötesinde, en çok ilgiyi çeken şey Maduro’nun kıyafeti oldu.

Google Trends verilerine göre, "Nike Tech" aramaları, fotoğrafın yayılmaya başlamasının ardından sadece dört saat içinde dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu ani arama patlamasını, "gece tutuklanmasından" bu yana Google’da en çok aranan isimlerden biri olmaya devam eden Maduro’ya duyulan ilginin artışı takip etti.

VİRAL OLAN KAPÜŞONLU EŞOFMAN HAKKINDA

Maduro’nun üzerindeki bu kıyafet, ABD'li spor giyim firması Nike'ın 2013 yılında Tech Pack koleksiyonunun bir parçası olarak piyasaya sürdüğü Tech Fleece serisine dayanıyor. Son aylarda trend listelerinde zirvede olmasa da, ABD-Venezuela geriliminin ortasında sosyal medyada oluşan bu büyük ilgi, ürünü yeniden güçlü bir şekilde odak noktasına taşıdı.

Markanın web sitesine göre, fotoğraftaki Nicolás Maduro’nun giydiği renge benzer bir Nike Tech Tam Fermuarlı Windrunner Kapüşonlu Üst’ün fiyatı 130 dolar (yaklaşık 5 bin 500 bin lira) olarak gözüküyor. Ürünün tüm bedenlerinin ise tükendiği görülüyor.

Ürünün açıklamasında, "Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk elyaf karışımı kullanılarak, en az yüzde 50 sürdürülebilir malzemeden üretilmiştir. Karışım, en az yüzde 10 geri dönüştürülmüş elyaf veya en az yüzde 10 organik pamuk elyafı içerir" ifadeleri yer alıyor.

ABD’NİN MADURO’YU YASADIŞI KAÇIRMASI

Bu olay yaşanırken iki ülke arasındaki gerilim de yükselmeye devam ediyor. Reuters’ın haberine göre, Donald Trump, Maduro'yu bir baskınla yakaladıktan sonra, Venezuela'yı geçici Amerikan kontrolüne aldığını dün duyurdu. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'a götürüldü.

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, "Güvenli, doğru ve adil bir geçiş yapana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz," dedi ve ekledi: "Venezuelalıların çıkarlarını düşünmeyen başka birinin Venezuela'yı devralma riskini göze alamayız" Trump ayrıca, bu devralma sürecinin bir parçası olarak büyük ABD petrol şirketlerinin Venezuela'ya taşınacağını ve petrol altyapısını yenileyeceğini belirtti.

