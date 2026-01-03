SOKAKLAR KARIŞTI! ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırılarının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığını açıklaması, ülkede büyük bir siyasi ve toplumsal krizi beraberinde getirdi. Gözaltı ve askeri operasyon haberleriyle birlikte Venezuela genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, başkent Caracas başta olmak üzere birçok noktada günlük yaşam ciddi şekilde etkilendi.

MADURO DESTEKÇİLERİNDEN PROTESTO GÖSTERİLERİ Başkent Caracas’ta silahlı unsurların görünürlüğü artarken, bazı bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu. ABD’nin askeri müdahalesinin ardından Maduro’nun destekçileri sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde ABD karşıtı sloganlar atılırken, güvenlik güçleri birçok noktada hazır bekledi.

MARKETLERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR Yaşanan belirsizlik, halkın günlük yaşamına da yansıdı. Marketler ve akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşurken, temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik talebin arttığı gözlendi.

SINIRLAR KAPATILDI Maduro’nun gözaltına alınmasının ardından Venezuela’nın Zulia eyaletinde, Kolombiya ile olan sınır geçişleri kapatıldı. Guajira bölgesindeki Paraguachon sınır kapısında Kolombiya’ya geçmek isteyen çok sayıda vatandaşın yetkililer tarafından geri çevrildiği bildirildi. Sınırların kapalı olması nedeniyle bazı kişilerin resmi olmayan geçiş yollarını kullanmaya yöneldiği belirtilirken, bu durum bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

SINIRLAR KAPATILDI Bölgede bulunan bazı askeri ve Ulusal Muhafız kontrol noktalarının boş olduğu gözlenirken, şu ana kadar doğrudan bir çatışma yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınır hattında yaşanan hareketlilik ve belirsizlik, halk arasında tedirginliğin arttığını ortaya koyuyor.

ABD’nin saldırıları, bombalama iddiaları ve Maduro’nun gözaltına alınması sonrası Venezuela genelinde siyasi belirsizlik derinleşti. Kamu kurumlarının işleyişi konusunda net bir tablo ortaya çıkmazken, güvenlik güçlerinin kritik noktalardaki varlığını artırdığı bildiriliyor. Venezuela’da gözler, ABD’nin bir sonraki adımına ve ülkedeki siyasi yönetimin nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda. Ülkede tansiyonun kısa vadede düşmesinin zor olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

