Sınava girecekti, tabuta girdi! 19 yaşındaki Ahmet gözyaşları ile defnedildi
Gaziantep'te YKS'nin ilk oturumuna girmek için yola çıkan 19 yaşındaki Fatih İnal, tırla çarpışan otomobilde ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşını kaybeden genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
- Kaza, Karkamış ilçesine kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi.
- Fatih İnal (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı.
- Kazada, YKS'ye gitmekte olan akraba iki genç yaralandı.
- Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Fatih İnal kurtarılamadı.
- Yaralı Ahmet İnal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Hayatını kaybeden Fatih İnal, defnedildi.
Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı.
SINAVA GİDERKEN CAN VERDİ
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ
Feci kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Karkamış ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye ölen gencin ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.