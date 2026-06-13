Anadolu Ajansı
Gaziantep'te kahreden olay! İki kardeş birlikte can verdi
Gaziantep'te inşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren 13 yaşındaki Murat Telli ile 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli boğularak can verdi.
Özetle DinleGaziantep'te kahreden olay! İki kardeş birlikte ca...
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3. Sayfa 2 dk önce
Yavuzeli'nin Örenli Mahallesi kırsalında inşaat için açılan su dolu çukura giren iki kardeş, kurtarma çabalarına rağmen hastanede bulunamıştır.
- Olay Yavuzeli ilçesine bağlı Örenli Mahallesi kırsalında gerçekleşti.
- İnşaat için açılan ve suyla dolan bir çukura Murat Telli (13) ve Muhammet Mahmut Telli (15) girdi.
- Çırpınmaya başlayan kardeşleri fark eden arkadaşları mahalle sakinlerinden yardım istedi.
- Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
- Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.
- İki kardeş hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen bulunamadı.
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Acı olay Yavuzeli ilçesine bağlı Örenli Mahallesi kırsalında meydana geldi. İnşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15), bir süre sonra çırpınmaya başladı.
MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU
Durumu fark eden arkadaşları, kardeşleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalenin ardından Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, ağabeyi Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILAN KARDEŞLER KURTARILAMADI
İki kardeş, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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