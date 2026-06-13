Gaziantep'te inşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren 13 yaşındaki Murat Telli ile 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli boğularak can verdi.

Acı olay Yavuzeli ilçesine bağlı Örenli Mahallesi kırsalında meydana geldi. İnşaat için açılan ve suyla dolan çukura giren Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU

Durumu fark eden arkadaşları, kardeşleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca mahalle sakinlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, ağabeyi Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN KARDEŞLER KURTARILAMADI

İki kardeş, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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