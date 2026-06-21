2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar sınavın zorluk seviyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Özellikle matematik, fen bilimleri ve edebiyat testleriyle ilgili ilk yorumlar dikkat çekerken, sosyal medyada sınavın genel düzeyine ilişkin farklı görüşler öne çıktı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılan yüz binlerce aday, sınavın sona ermesiyle birlikte soru seviyeleri ve testlerin zorluk derecesine ilişkin yorumlarını paylaşmaya başladı. Üniversite adayları, matematikten fen bilimlerine, edebiyattan sosyal bilimlere kadar farklı testlerde karşılaştıkları soruları değerlendirirken, 2026 AYT'nin önceki yıllara göre nasıl bir sınav olduğu da merak konusu oldu. Peki, 2026 AYT nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? İşte adaylardan gelen yorumlar ve değerlendirmeler

2026 AYT YORUMLARI

2026 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) ardından adaylar sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Özellikle Matematik testinin zaman yönetimini zorlaştırdığı yönünde yorumlar öne çıkarken, bazı adaylar soruların işlem yoğunluğunun yüksek olduğunu ifade etti. Edebiyat ve Sosyal Bilimler testlerin de ise dikkat gerektiren sorular içerdiği yönünde görüşler paylaşıldı.

2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu? İlk yorumlar geldi

Fen Bilimleri bölümünde özellikle fizik ve kimya sorularının seçici olduğu değerlendirilirken, bazı adaylar sınavın genel olarak geçen yıla kıyasla kolay-orta seviyesinde olduğunu belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda sınavın bazı testlerde bilgi kadar yorum gücünü de ölçtüğü ifade edilirken, sınavın zorluk derecesine ilişkin net değerlendirmenin ÖSYM'nin soru kitapçıklarının yayımlanmasının ardından daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu? İlk yorumlar geldi

AYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

"Hayatımda girdiğim en kolay sınavdı Tyt den bile kolaydı çok yığılma olcak korkuyorum"

"Şimdi çıktım sınavdan muhtemelen son 10 yılın en kolay sınavıydı 1 yanlış bile çok fazla sıralama düşürür diye düşünüyorum herkese geçmiş olsun çok fazla üzülmeyin seneye tekrar girersiniz dünyanın sonu değil"

2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu? İlk yorumlar geldi

"Dördüncü mezun senem daha önce hiç bu kadar kolay bir ayt çözmemiştim özellikle matematik en basitiydi"

2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu? İlk yorumlar geldi

"Beklediğimden çok daha rahat geçen bir AYT oldu. Emeklerin karşılığını 70+ netle taçlandırma vakti. Şimdi arkama yaslanıp sonuçları izleme zamanı."



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