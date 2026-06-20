Milyonların beklediği 2026-YKS maratonu TYT oturumuyla başladı. 254 merkezde yapılan sınavın ardından gelen ilk izlenimler, soruların kurum denemelerine ve geçen yıla göre genel olarak daha kolay-orta seviyede olduğunu gösteriyor. Sosyal ve fen testleri öğrencileri zorlamazken; sınavın en belirleyici branşı matematik oldu. Türkçe’deki yoğun çeldiriciler nedeniyle zaman kaybeden adaylar, sorular genel olarak yapılabilir düzeyde olsa da en çok süre yönetiminde zorlandı.

2026-YKS'nin ilk ayağı olan TYT, saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Milyonlarca adayı içeride, aileleri ise dışarıda heyecanlandıran sınavın ilk analizi yapıldı.

Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı dev sınav organizasyonunun ardından, öğrencilerden gelen ilk izlenimler sıcağı sıcağına derlendi. Kurum denemelerine ve geçen yıla kıyasla genel olarak "daha kolay ve yapılabilir" seviyede bulunan 2026-TYT'de, adayların en çok zorlandığı ortak nokta soruların zorluk derecesinden ziyade "süre yönetimi" oldu.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

İşte ilk oturumun ardından öne çıkan ders analizleri ve TYT'nin röntgeni:

TÜRKÇE: "ÇELDİRİCİLER ZAMAN KAYBETTİRDİ"

Sorular genel olarak geçen yıla göre daha kolay görünse de adaylar tarafından oldukça zaman alıcı bulundu. Paragraf sorularının kısa olmasına rağmen anlam yoğunluğunun yüksek olması ve güçlü çeldiriciler içermesi öğrencileri bir hayli zorladı. Birçok öğrenci özellikle iki şık arasında kaldığını ve bazı soruları netleştirebilmek için tekrar okumak zorunda kaldığını belirtti. Dil bilgisi sorularının orta seviyede seyrettiği testte, Türkçe bölümünde harcanan fazla süre, matematik testine ayrılan zamanı doğrudan kısıtladı.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

MATEMATİK VE GEOMETRİ: "SINAVIN EN BELİRLEYİCİ BÖLÜMÜ"

Genel görüş; matematik testinin geçen yıla ve yıl içinde girilen kurum denemelerine göre daha kolay olduğu yönünde. Soruların büyük bölümü öğrencilerin aşina olduğu bilinen soru tiplerinden oluşuyordu. Ancak özellikle problem sorularında zaman kaybettiren ve seçici nitelikte olan birkaç soru adayları oyaladı. Bununla birlikte bir kombinasyon ve bazı olasılık sorularının oldukça zorlayıcı olduğu belirtildi.

Geometri soruları orta-kolay seviyede ilerlerken, bir adet seçici soru testin ayırt edici unsuru oldu. Uzmanlar ve öğrenciler, matematiği bu yıl sınavın en belirleyici ve ayırt edici bölümü olarak değerlendirdi.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

SOSYAL BİLİMLER: "ÖĞRENCİLER ZORLANMADI"

Sosyal Bilimler testi genel olarak kolay ve yapılabilir düzeyde bulundu. Öğrencilerin büyük bölümü bu testte hiç zorlanmadıklarını ifade etti:

Tarih: Sorular tamamen temel bilgiyle rahatça çözülebilecek seviyedeydi.

Sorular tamamen temel bilgiyle rahatça çözülebilecek seviyedeydi. Coğrafya: İklim ve yer şekilleri konularından sorular yer aldı. Birkaç soru diğerlerine göre daha seçici olsa da genel hatlarıyla rahattı.

İklim ve yer şekilleri konularından sorular yer aldı. Birkaç soru diğerlerine göre daha seçici olsa da genel hatlarıyla rahattı. Felsefe ve Din Kültürü: Kavram yoğunluğu düşük, doğrudan ve kolay seviyedeki sorulardan oluştu.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

FEN BİLİMLERİ: "DENGELİ VE YAPILABİLİR SEVİYEDE"

Fen testinin kolay-orta seviyede olduğu yönünde ortak bir kanaat oluştu:

Fizik: Sorular tamamen temel bilgilerle çözülebilecek düzeydeydi.

Sorular tamamen temel bilgilerle çözülebilecek düzeydeydi. Kimya: Bilgi ağırlıklı olmakla birlikte, bazı öğrenciler tarafından fen testinin en belirleyici ve seçici kısmı olarak görüldü.

Bilgi ağırlıklı olmakla birlikte, bazı öğrenciler tarafından fen testinin en belirleyici ve seçici kısmı olarak görüldü. Biyoloji: Genel olarak kolay-orta seviyede olsa da soruların içinde öğrencileri düşürebilecek çeldiricilerin yer aldığı belirtildi.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

GENEL DEĞERLENDİRME: SINAV KOLAYDI AMA ZAMAN YETMEDİ

İlk izlenimlere göre 2026-TYT genel olarak "orta zorluk" düzeyinde bir sınav olarak geride kaldı. Sosyal ve Fen Bilimleri testleri çoğu öğrenciye nefes aldırırken, sınavın kırılma noktasını Türkçe’deki çeldiriciler ve Matematik testindeki seçici sorular belirledi.

Öğrencilerin önemli bir kısmı süre yönetiminde ciddi sıkıntı yaşadığını, özellikle Türkçe'ye fazla zaman ayırmak zorunda kaldıkları için Matematik ile zaman paylaşımını dengeleyemediklerini aktardı.

Sınav zor muydu kolay mıydı? Milyonların ter döktüğü 2026 TYT ile ilgili ilk değerlendirmeler

YKS maratonu yarın (21 Haziran) saat 10.15'te yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanacak.

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